Житель Краснодара пытался похитить муниципальной земли на 70 млн рублей

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил жителя краевого центра к двум с половиной годам колонии-поселения за мошенничество и попытку подделки документов (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как сообщают источники в силовых структурах, господин Галустов неоднократно обращался с подложными заявлениями о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках, расположенных в Краснодаре. Следователи выявили десять эпизодов мошенничества с использованием фиктивных документов. Всего из муниципальной собственности планировалось похитить более 1,5 га земли на общую оценочную стоимость свыше 70 млн руб.

Дома у подозреваемого изъяли подложные печати районных судов Краснодара, ряда районных администраций города, а также других государственных органов и организаций.

Помимо реального срока наказания Галустову присужден штраф в размере 35 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко