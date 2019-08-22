ТАСС: МАК завершил работу с черными ящиками севшего в поле самолета самолета

Работа специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с бортовыми самописцами самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно сел на кукурузное поле в Московской области, завершена. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МАК, члены комиссии по расследованию авиапроисшествия уже ознакомлены с расшифровкой переговоров.

«Работа с черными ящиками завершена, запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы <…> МАК в 30-дневный срок подготовит промежуточный отчет о результатах расследования»,— уточнил собеседник агентства.

Напомним, 15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».