Как такое вышло Три бийских депутата лишились мандатов за неточности в налоговых декларациях, несмотря на демарш единороссов

Депутаты-единороссы бийской городской думы в Алтайском крае во главе с председателем Сергеем Ларейкиным в перерыве сессии без предупреждения покинули заседание, чтобы отложить решение вопроса о досрочном сложении полномочий четырех депутатов за ошибки в декларациях. Представителям правящей партии не хватило голосов, чтобы сохранить мандаты за коллегами. Эксперты уверены, что председателю гордумы не хватило смелости выразить свое отношение к происходящему и вывести ситуацию в мирное русло. Это не лучшим образом скажется на репутации партии.

Вчера на сессии бийской гордумы Алтайского края почти все члены фракции «Единой России» во главе с председателем Сергеем Ларейкиным покинули заседание, чтобы не решать вопрос о лишении полномочий депутатов, чьи декларации за 2017 год, по информации прокуратуры, неполно отражают размеры и состав доходов. Ведомство предложило гордуме досрочно уволить зампреда думы, члена фракции «Единой России» Игоря Степанова, лидера фракции единороссов Константина Белого, председателя комитета по экономической политике, коммуниста Александра Хлыновского и депутата от ЛДПР Александра Вишнякова. Предполагалось, что единороссы смогут отклонить представление прокуратуры, но им не хватило голосов для сохранения мандатов коллегам. Ранее три депутата, к которым прокуратура имела такие же претензии, сами досрочно сложили свои полномочия. Гордуму добровольно покинули бывший лидер фракции «Единой России» Юрий Кудинов, бывший руководитель фракции ЛДПР Алексей Карасев и депутат-единоросс Алексей Круглов.

Почти в самом начале заседания Константин Белый попросил объявить экстренный перерыв «для совещания фракции "Единая Россия"». Председатель гордумы Сергей Ларейкин согласился без раздумий и голосования.

Спустя час после начала перерыва почти никто из фракции «Единой России», включая самого спикера и депутатов-нарушителей, не вернулся в зал заседания.

Мэр Бийска Александр Студеникин попытался перенести решение вопроса о полномочиях депутатов на неделю: «Вопрос этот сегодня стал камнем преткновения, он явно недоработан и не подготовлен, и мы видим сейчас все эти последствия». Однако оставшиеся депутаты единогласно проголосовали за продолжение сессии — кворум для этого имелся, в зале присутствовали 14 из 26 депутатов. Пустующее место спикера заняла заместитель председателя гордумы и руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Елена Речкова. В итоге большинством голосов сессия лишила депутатских полномочий господ Хлыновского, Вишнякова и Степанова. За Константином Белым было решено сохранить мандат. «У него было чисто техническое нарушение, связанное с указанием информации о персональных данных. Были получены его пояснения. У остальных были более серьезные нарушения, которые тоже связаны с персональными данными, мы не имеем права их оглашать»,— рассказала “Ъ-Сибирь” госпожа Речкова.

Первый секретарь алтайского крайкома партии «Коммунисты России» Сергей Матасов считает поведение на сессии недопустимым:

«Если депутат провинился, то должен не прятаться, а принять это с достоинством, а поддержавшие депутаты "Единой России" показали себя как пособники провинившихся депутатов».

«Не знаю, как дальше поведет себя фракция. Сорвав заседание, чтобы выгородить членов своей партии, депутаты повели себя некорректно»,— уверена Елена Речкова. Александр Вишняков отказался “Ъ-Сибирь” комментировать демарш единороссов, связаться с другими его участниками не удалось.

Политтехнолог Юрий Овиденко считает, что председатель гордумы не смог проявить свои лидерские качества: «Он не смог высказать свое мнение и отношение, вывести ситуацию в мирное русло, при этом сохранив лицо. Этот конфликт не делает чести партии на территории края. Событие получилось масштабное, и возвращать партии свои позиции будет сложно». Эксперт полагает, что эта ситуация в краткосрочной перспективе может привести к попытке провести повторное заседание, в долгосрочной «это может стать отправной точкой и иметь негативные последствия для партии на будущих выборах, потому что избиратели могут отказаться голосовать за ЕР».

Политтехнолог Константин Лукин тоже не исключает вероятность попытки переиграть ситуацию, он отмечает, что репутационных потерь можно было избежать: «Они могли спокойно снять полномочия с депутатов и снова провести их же по этим округам, законом это не запрещено».

Юлия Сасевич