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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инфраструктурой

Губернатор Кубани подписал постановление, согласно которому из краевого бюджета выделят средства на обеспечение инженерной инфраструктурой участков для многодетных семей. Деньги распределят между Анапой, Краснодаром, Геленджиком, а также Славянским, Красноармейским и Темрюкским районами. Всего они получат 224 млн руб., из них 116 млн руб. получит Славянский район. На эти деньги в Юго-Западном микрорайоне города построят сети водоотведения для 595 участков.

На строительство таких же сетей в станице Старокорсунской Краснодара направят более 70 млн руб. Инфраструктурой будет обеспечено 544 участка.

Работы планируется завершить в ноябре этого года.

Средства предусмотрены в рамках краевой госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».

Елена Рыжкова


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