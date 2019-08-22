Дело кущевских полицейских направлено в суд

Прокурор Кущевского района утвердил обвинительное заключение в отношении двоих бывших сотрудников ДПС, которые обвиняются в получении взятки, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре прошлого года работники полиции остановили на трассе «Староминская — Кущевская» «Ладу Калина» под управлением местного жителя. Его состояние показалось им подозрительным, по внешним признакам тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские сообщили водителю и его сожительнице, находящейся в автомобиле, что готовы не привлекать его к административной ответственности за 30 тыс. руб.

Отобрав права бывшие правоохранители отправили пару искать деньги на взятку. Через два часа инспекторы получили от сожительницы водителя требуемые средства, после чего возвратили ей документы. Позднее потерпевшие обратились с заявлением в СКР по краю.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Андрей Ульченко