Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ

В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ). Ранее “Ъ” стало известно о плане ведомства повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль при выдаче льгот для Приобского месторождения.

ПНГ является побочным продуктом нефтедобычи и нигде, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, налогом не облагается.

«Да, это действительно наше предложение,— передал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазонов через представителя ведомства.— Оно связано исключительно с принятым решением о новой льготе для Приобского месторождения. Цена этой льготы — 60 млрд руб. в год (при цене нефти в диапазоне $55–60 за баррель)… Мы ищем источники компенсации, и повысить НДПИ на попутный газ — один из них. У нас нет другого выбора».

В Минфине добавили, что на долю Фонда национального благосостояния (ФНБ) придется 28 млрд руб. из выделенных льгот, тогда как на базовые доходы бюджета — 32 млрд руб., которые уже заложены в бюджет на финансирование национальных проектов. «Их нельзя просто отдать, нужно искать компенсацию, чтобы в полном объеме была возможность финансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства»,— сказал господин Сазонов.

По мнению уже ранее опрошенных “Ъ” аналитиков, если ввести на ПНГ ставку НДПИ, приближенную к природному газу, можно собрать порядка 90 млрд руб.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил налоговые вычеты по НДПИ для Приобского месторождения — его северной части, которую разрабатывает «Роснефть», и южной («Газпром нефть»). Приобское месторождение считается высокообводненным, его запасы относятся к трудноизвлекаемым. «Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года.

О том, как за льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль, читайте в материале “Ъ” «Нефть оказалась в сложном обложении».