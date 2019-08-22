Хозяин летней веранды в Краснодаре не стал судиться с мэрией и снес ее добровольно

Собственник летней веранды «Есть Охота», при ресторане «Королевская Охота» на Солнечном острове в досудебном порядке демонтировал сооружение. Оно было расположено в «зеленой зоне», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

«После общения с сотрудниками городского управления муниципального контроля и предприятия «Парки, инвестиции, туризм» с хозяином заведения, последний решил не доводить дело до суда и снес летнюю веранду. Мы продолжаем пресекать факты установки незаконных сооружений в местах общего пользования, на зеленых зонах и в городских парках. Кроме того ведется работа по расторжению договоров аренды с владельцами торговых объектов, установленных в запрещенных местах», — сообщил гендиректор МУП «Парки, инвестиции, туризм» Кирилл Клодт.

Снесенная веранда простояла в парке Солнечный остров около года, ее площадь составляла порядка 100 кв. м.

Андрей Ульченко