Сотрудник одного из сотовых операторов в Адыгее нарушил тайну телефонных переговоров

СКР по Адыгее передал в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего сотрудника одной из компаний сотовой связи по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием служебного положения), сообщает пресс-служба ведомства. Название сотового оператора не уточняется.

По версии следствия, обвиняемый имел доступ к базе персональных данных абонентов и в мае текущего года без согласия владельца номера получил сведения о его телефонных соединениях. Эти данные были переданы третьему лицу.

Максимальное наказание по инкриминируемой мужчине статье составляет четыре года лишения свободы.

Андрей Ульченко