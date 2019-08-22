Суд арестовал студента ВШЭ на восемь суток за акцию в поддержку Егора Жукова

Тверской суд Москвы признал студента Высшей школы экономики Артема Тюрина виновным в организации несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) в поддержку арестованного по делу о массовых беспорядках Егора Жукова. Как сообщает «Апология протеста», господин Тюрин арестован на восемь суток.

Напомним, Артем Тюрин и другие студенты ВШЭ 5 августа проводили одиночные пикеты в поддержку господина Жукова. Несколько участников акции были задержаны. По российскому законодательству для проведения пикета одним участником подача уведомлений не требуется.

Студент факультета политологии НИУ ВШЭ Егор Жуков проходит фигурантом дела, которое завели после несанкционированной акции 27 июля. Господина Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). 2 августа суд избрал меру пресечения для студента. Его отправили под арест до 27 сентября.

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