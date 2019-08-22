За оскорбление полицейского житель Сочи отработает 250 часов

Решением мирового судьи участка № 228 Белореченска 56-летний житель Сочи признан виновным по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Теперь ему предстоит отбыть наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В суде было доказано, что в марте этого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на железнодорожном вокзале Белореченска, публично оскорбил сотрудника линейного отдела полиции при исполнении им должностных обязанностей. Житель Сочи вину свою признал и в содеянном раскаялся.

Андрей Ульченко