Минпросвещения не будет вводить уроки киберспорта из-за нагрузки на школьников

Минпросвещения пока не считает необходимым вводить в школах уроки по киберспорту. Ведомство отмечает, что геймификация действительно играет определенную роль в развитии современных образовательных технологий. Однако школьная программа составлена таким образом, чтобы нагрузка на учащихся не была слишком большой, и «добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся».

«Министерство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе»,— добавили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, включить занятие по киберспорту в школьную программу предложил Институт развития интернета (ИРИ). По словам представителей института, игры развивают стратегическое мышление, скорость реакции, навыки командной деятельности, тренируют креативность, абстрактное мышление и ориентацию на местности.

О том, как развивается индустрия, читайте в публикации “Ъ FM” «Россия заигрывается в киберспорт».