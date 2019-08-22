В аэропорт Краснодара были направлены шесть самолетов из Сочи

По данным на пять утра 22 августа Международный аэропорт Сочи принял все ранее задержанные рейсы на прилёт. Как сообщили в пресс-службе аэровокзала, в течение ночи из-за грозовой активности в районе аэропорта на запасной аэродром в Краснодар были направлены шесть самолетов.

«С их пассажирами работали представители авиакомпаний. Ожидается, что в ближайшее время расписание авиарейсов в Международном аэропорту Сочи войдет в норму», - комментируют в пресс-службе ведомства.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 1 сентября прошлого года около 2:50 в аэропорту Сочи самолет Boeing-737-800 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UT-579 «Внуково — Сочи», при посадке выкатился за пределы посадочной полосы и упал в русло реки Мзымты. После этого произошло возгорание левого и правого крыльев самолета. Все 166 пассажиров и членов экипажа лайнера были эвакуированы. Восемнадцати пассажирам, включая троих детей, была оказана медицинская помощь.

Василий Хитрых