Рост выручки «Магнита» за первое полугодие 2019 года составил 10,5%

ПАО «Магнит» объявило о росте выручки за первое полугодие 2019 года на 10,5%, а также о рентабельности по скорректированной EBITDA 6,9%. Данные об этом содержатся в официальном сообщении ритейлера.

Выручка компании выросла с 595,3 млрд руб. в первом полугодии 2018 года до 657,9 млрд руб. в первом полугодии 2019-го. Сопоставимые продажи общества за январь-июль этого года выросли на 1,1% при росте среднего чека на 4,1% и сокращения трафика на 2,9%.

За первое полугодие «Магнит» открыл 1536 магазинов (804 магазина у дома, 733 магазина дрогери и закрыл один супермаркет). В настоящее время общее количество магазинов сети составило 19 884 объекта.

Валовая прибыль ритейлера за первое полугодие 2019 года достигла 155,6 млрд руб., валовая маржа – 23,7%. Показатель EBITDA составил 45,3 млрд руб. EBITDA маржа за одноименный период составила 6,9%, что на 65 б. п. ниже по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2018 года.

«Данный результат обусловлен динамикой валовой маржи и ростом операционных затрат, во многом вызванных дополнительным давлением со стороны новых магазинов, находящихся в стадии раскрутки», - прокомментировали в компании.

По результатам первого полугодия 2019 года чистая прибыль «Магнита» составила 9,8 млрд руб., что на 44,8% ниже аналогичного показателя за первое полугодие 2018 года. Маржа чистой прибыли снизилась на 149 б. п. и составила 1,5% за отчетный период.

Чистый долг компании составил 181,4 млрд руб., что на 43,6 млрд руб. выше, чем на конец 2018 года.

«Рост чистого долга обусловлен преимущественно выплатой дивидендов по результатам прошлого года, а также большим числом открытий магазинов и ускорением программы редизайна», - говорят в компании.

Дмитрий Михеенко