Лефортовский тоннель закрывается на выходные

Движение в Лефортовском тоннеле перекроют в выходные 24 и 25 августа. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, из-за ремонта будет перекрыт участок Третьего транспортного кольца от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади и обратно.

Это серьезно осложнит движение на других ключевых магистралях столицы, в первую очередь на Садовом кольце, подчеркнул гендиректор компании «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «Пробки там без всяких перекрытий случаются довольно часто. На самом деле, то, что перекрывают Третье транспортное в обоих направлениях, очень серьезно скажется на трафике. А самое-то интересное, что объехать это место практически невозможно по каким-то широким магистралям. То есть людям придется пользоваться, например, Садовым кольцом, которое, как мы знаем, тоже стоит практически все время. Правда, перекрытие будет в выходные дни, может быть, чуть-чуть полегче в связи с этим будет. Самый нормальный способ объехать и не очень затратный — по Садовому кольцу, но так будут делать все, поэтому оно встанет и в районе ''Красных ворот'', и Курского вокзала. Я бы посоветовал попробовать объезжать по правой стороне набережной академика Туполева. В сторону центра она будет ехать, в сторону области тяжело будет — там очень большой поток. Еще можно попробовать посмотреть более второстепенные улицы».

Во время ремонта властям стоит уделить внимание системе водоотведения, чтобы не допустить в будущем подтопления Лефортовского тоннеля, как это было в апреле, полагает доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергей Зеге. Правда, в компании «Гормост» тогда заявили, что подтопления не было, а транспорт двигался штатно. «Если говорить о вопросе подтопления, я думаю, что какие-то мероприятия по улучшению водоотведения от тоннеля будут сделаны. Там же ведь не отделка потекла, а просто-напросто слишком много воды скопилось на входе, и система, которая удаляет ее, внизу, на большой глубине, на расстоянии километра от въезда, не справилась с тем потоком, который туда пошел. Поэтому, думаю, что в рамках этого ремонта какое-то усиление этих коммуникаций, которые позволят быстрее, лучше отводить или не пускать воду, будет сделано».

Движение на участке ТТК от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади и обратно закроют в 22 часа в пятницу и откроют в 6 часов утра в понедельник.

Петр Пархоменко