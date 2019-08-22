В Краснодарском крае на 5,9% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

На Кубани по состоянию на июль текущего года число тяжких и особо тяжких преступлений выросло к июлю 2018 года на 5,9%. Такие данные публикует Краснодарстат.

При этом количество убийств и покушений на убийство снизилось на 5,5%, количество причинений тяжкого вреда здоровью – на 5,1%, а число изнасилований и попыток на это преступное деяние выросло на 7%.

По данным статистики, раскрываемость преступлений в январе-июле 2019 года составила 54,7% (57% в январе-июле 2018-го), тяжких и особо тяжких преступлений – 53,8% (58,8%). Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 7,6%. Экологических преступлений стало больше на 14,2%. Нарушений правил дорожного движения стало меньше на 5,8% и на 5,9% повлекших смерть участников аварий.

Кроме того, в январе-июле текущего года было зарегистрировано 493 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия (на 16,3% меньше, чем в январе-июле 2018 года).

Василий Хитрых