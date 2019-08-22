«БЕРЕЗКА all seasons» – лауреат конкурса «Строительный Олимп»

Фото: пресс-служба «Авирон Девелопмент»

Элитный клубный поселок «БЕРЕЗКА all seasons», представляемый компанией ООО «Авирон Девелопмент», стал лауреатом конкурса «Строительный Олимп» в номинации «ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА».

Для строительства коттеджного поселка был выбран Рамонский район, место, где не так давно располагалась полюбившаяся многим турбаза «Березка». Поселок, включающий в себя индивидуальные домовладения с участками и таунхаусы, протянулся вдоль берега родникового озера, окруженного заповедным лесом. Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить возможность жителям мегаполисов получить полноценный отдых за городом в любое время года на бескомпромиссно высоком уровне.

Дома созданы в единой концепции — лаконичном и строгом европейском стиле. Девелоперу блестяще удалось сформировать целостное пространство, не нарушая естественной гармонии и красоты окружающего пейзажа, добиться единения окружающей природы и архитектуры.

Покупателям на выбор предлагаются готовые коттеджи от 129 кв. м. , участки от 6 соток и таунхаусы, каждая секция которых имеет отдельный вход, уютный внутренний дворик и парковочное место для автомобиля.

Поселок обеспечен собственной трансформаторной электроподстанцией. На территории поселка находится газораспределительный пункт, от которого газ подводится ко всем участкам. В поселке централизованные водоснабжение и канализация.

Территория коттеджного поселка ограждена по периметру забором и круглосуточно охраняется профессиональной службой безопасности. Организована система контроля доступа и система видеонаблюдения.

Как и в других посёлках «Авирон Девелопмент», здесь создана беспрецедентная инфраструктура: удобный причал для лодок и катамаранов, многофункциональная спортивная площадка, собственный пляж с террасами, перголами и шезлонгами, workout, большой подогреваемый бассейн, пляжный домик с сауной, душем, раздевалками и санузлом. А для самых маленьких жителей — детская площадка с современным европейским оборудованием.