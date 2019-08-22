Пермский омбудсмен требует у прокуратуры проверить главу Кудымкарского района

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что Валерий Климов препятствовал работе экспедиции международной организации «Мемориал».

21 августа на сайте омбудсмена было опубликовано заключение о нарушении свободы деятельности общественных объединений. Документ появился из-за обращения председателя пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова, который рассказал, что глава Кудымкарского района воспрепятствовал проведению волонтерской поисковой экспедиции «По рекам памяти».

«Считаю возможным действия главы Кудымкарского муниципального района В. А. Климова рассматривать как нарушающие свободу деятельности общественных объединений и противоречащие государственной политике по увековечению памяти жертв политических репрессий»,— написал господин Миков.

Омбудсмен рекомендовал главе района публично обосновать причину отказа в содействии «Мемориалу», как того требует широкий общественный резонанс, вызванный этой ситуацией.

Напомним, Валерий Климов в августе отказался помогать экспедиции «Мемориала» и запретил устанавливать мемориальные знаки в поселках Велва-База и Шарволь. После проведения экспедиции на ее участников завели уголовные дела по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».