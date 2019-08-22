Промпроизводство на Кубани выросло на 3,4%

С января по август текущего года промышленные предприятия Краснодарского края отгрузили собственной продукции на 168,4 млрд руб. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в краевой администрации.

Производство в промышленной сфере за год выросло на 3,7%. В авангарде отрасли находятся металлургические производства и предприятия по выпуску стройматериалов (отгрузка 39 и 35 млрд руб. соответственно). Химической продукции было произведено на сумму более 18 млрд руб.

Начальник департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов сообщил, что за первое полугодие 2019 года в промышленный комплекс региона было привлечено около 4,95 млрд руб. инвестиций с ростом к прошлому году на 56,4%. Больше половины от этой суммы привлек Абинский ЭлектроМеталлургический завод.

Василий Хитрых