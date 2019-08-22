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Удмуртия сэкономила 1,5 млрд рублей за счет централизации закупок в январе-июле 2019 года

За первые семь месяцев 2019 года Удмуртия сэкономила 1,5 млрд руб. за счет централизации закупок. Об этом сообщает пресс-служба минфина республики.

За обозначенный период региональный центр закупок объявил более 8,8 тыс. процедур на 18,63 млрд руб. Из них размещен итоговый протокол по 8,37 тыс. процедурам на 18,1 млрд руб. Так, экономия по закупкам в рамках федерального закона №44-ФЗ (закупки для государственных и муниципальных нужд), по которым был определен победитель составила 1,1 млрд руб. В том числе 287,5 млн руб. — экономия по закупкам заказчиков в муниципалитетах. Из них 128,75 млн руб. сэкономили в Ижевске.

Экономия по закупкам в рамках федерального закона №223-ФЗ (закупки отдельными видами юрлиц) составила 400,3 млн руб. Экономия при отборе единственного поставщика через электронный магазин «Малые закупки Удмуртии» путем выбора лучшего предложения составила 25 млн. руб.

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