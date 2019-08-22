Газовую электростанцию в Абинске продают за 212,3 млн рублей

Московский департамент имущества несостоятельных предприятий выставил на публичные торги газовую электростанцию ООО «Велта-Лизинг» на юго-западной окраине города Абинска. Начальная цена лота – 212,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сообщается, что это газовая электростанция в составе трех генераторных установок на базе двигателя 20V34SG. Комплект оборудования электростанции выставлен не в полном объеме, так как часть оборудования является конкурсной массой в деле о банкротстве ООО «Абинская ТЭС», находящаяся в залоге. Электростанция является объектом незавершенного строительства, его степень готовности – 88%. Площадь составляет 1,3 тыс. кв.м. Также на торги выставлено право субаренды земельного участка площадью 21,2 тыс. кв.м.

Для участия в торгах посредством публичного предложения претендент должен внести задаток в размере 10% от начальной цены.

Дмитрий Михеенко