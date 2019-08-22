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В Абинском районе Кубани приставы арестовали 17 автомобилей должников

Судебные приставы Краснодарского края провели очередной совместный с сотрудниками Госавтоинспекции рейд на дорогах региона по поимке должников. Мероприятие с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» прошло в Абинском районе.

Как сообщили в УФССП по краю, «Дорожный пристав» выявил на трассе автомобили неплательщиков, которые были остановлены сотрудниками ДПС. В итоге было составлено 17 актов описи и ареста транспортных средств на общую сумму более 4 млн руб. На месте была погашена задолженность по 18 исппроизводствам на общую сумму 407 тыс. руб.

Судебные приставы сообщают, что подавляющее число неплательщиков имели задолженности по налоговым платежам, а также административным штрафам и банковским кредитам. Налоги из взысканной суммы составили 295 тыс. руб. По алиментам приставы взыскали 86 тыс. руб. Еще 14,5 тыс. руб. было взыскано за нарушение правил дорожного движения.

Василий Хитрых


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