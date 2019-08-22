В октябре в Краснодаре пройдет выставка франшиз

Мероприятие под названием Krasnodar Franchise Expo состоится в краевой столице в рамках форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым» 18-19 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг», сообщает пресс-служба департамента инвестиций и развития МСП.

Свое желание принять участие в выставке уже выразили несколько десятков франчайзинговых компаний. Они представят как новые франшизы, недавно появившиеся на рынке, так и уже известные бренды, с разветвленной сетью.

Выставка франшиз проводится в Краснодаре уже во второй раз, впервые она также прошла в рамках форума «Дело за малым» в прошлом году. Темой нынешнего бизнес-мероприятия станет человеческий капитал. Ожидается, что в этом году в «Дело за малым» примут участие более 12 тыс. посетителей, запланировано свыше 100 мероприятий.

Андрей Ульченко