На реализацию госпрограмм в Краснодарском крае направляется 96% регионального бюджета

В настоящее время на реализацию государственных программ направляется 96% регионального бюджета. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко. По его словам, в приоритете находится социальная сфера. Так, в частности, на финансирование госпрограмм по здравоохранению, образованию, социальной защите и занятости населения, семейной политике, культуре и спорту предусмотрено около 70% краевого бюджета.

«Согласитесь, обидно, когда выделяются огромные, порой беспрецедентные суммы, которые в итоге не находят своего применения, не работают. У каждого неосвоенного рубля есть конечный, вполне осязаемый результат - недостроенный детский сад, школа, вовремя не сданное социальное жилье и многое другое», – подчеркнул господин Бурлачко, отмечая необходимость парламентского контроля.

Так, по итогам 2017 года общий объем неосвоенных программных средств составил 6,8 млрд руб. В 2018 году эта цифра составила 5,1 млрд руб.

Нацпроекты объединены в три больших блока: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост» и сфокусированы на достижении конкретных целей развития страны. На их реализацию до 2024 года будет направлено почти 26 трлн руб.

В Краснодарском крае реализуются 11 национальных проектов. Их финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов составит 100 млрд руб. (56 млрд рублей - федеральный бюджет, 44 млрд рублей - региональный).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в крае ремонт по дорожному нацпроекту выполнен более чем на 80%. За счет нацпроекта «Жилье и городская среда» реконструируют первую очередь городского парка в Кореновске. Там же в рамках нацпроекта «Образование» построят школу на 550 мест.

Василий Хитрых