Башкирия закупает коммунальную технику на 184 млн рублей

Госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития со второй попытки отобрал поставщика коммунальной техники для 30 муниципалитетов республики — 28 районов, а также городов Нефтекамска и Янаула. По итогам прошедшего вчера аукциона контракт будет заключен с ООО «Автолидер Север», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником торгов, предложила исполнить контракт по начальной цене — 184,68 млн руб.

Контракт предполагает поставку 23 средних автогрейдеров, шести колесных экскаваторов-погрузчиков среднего класса грузоподъемности и одного тяжелого автогрейдера для Альшеевского района по цене от 4,9 млн до 9 млн руб.

Предыдущий аукцион, проводившийся в июле, не состоялся, так как из двух поступивших на аукцион заявок госзаказчик ни одну не допустил.

ООО «Автолидер Север», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в апреле 2015 года в Иглинском районе Башкирии. Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается, в том числе, торговлей автомобилями. Ее владельцами, через ООО «Автолидер-центр», являются Савва Егоров, Олег Макаренко, Фидалия Ахметханова, Александр Ганцев и Андрей Казанцев, которым принадлежит по 16,15%, а также Леонид Колбин (13,91%) и Ринат Хамадеев (5,36%). В этом году компания заключила один госконтракт с МУПЭС Салавата на поставку грузового автомобиля с КМУ за 5,49 млн руб. В 2017 году компания получила выручку 1,92 млрд руб., при этом убыток составил 5,71 млн руб.

Майя Иванова