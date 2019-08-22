«Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 4:0

В среду, 21 августа, в Санкт-Петербурге состоялся матч Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020. В первой игре раунда плей-офф ФК «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 4:0.

Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, первый мяч в ворота «черно-зеленых» забил Жозе Са. Во втором тайме «Олимпиакосу» удалось увеличить преимущество - два мяча подряд забил Ранджелович. На 89-й минуте Поденсе замкнул тонкую передачу Бухалакиса в глубину штрафной – 4:0 в пользу греческого клуба.

Ответный матч раунда плей-офф «быки» проведут 27 августа на стадионе «Краснодар».

Василий Хитрых