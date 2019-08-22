Роскачество обнаружило формальдегид в популярных электрочайниках

Эксперты Роскачества проверили 30 наиболее популярных моделей электрических чайников. В восьми из них после кипячения был обнаружен формальдегид, говорится в результатах исследования.

Формальдегид выделяется из корпуса некоторых чайников при кипячении. Это не считается дефектом, поскольку в российском законодательстве нет соответствующей нормы. По словам заместителя руководителя Роскачества Андрея Белоусова, вещество может оказать негативное воздействие на потребителей, поскольку оно попадает в организм вместе с кипяченой водой в количестве, которое превышает санитарно-эпидемиологические требования к водопроводной воде.

«Отталкиваясь от результатов испытаний по химической безопасности, можно сделать вывод, что воду в чайнике лучше кипятить один раз. Если вода осталась, стоит вылить ее и налить свежую. А лучше кипятите столько, сколько выпьете за один раз»,— рекомендовали специалисты.

Роскачество исследовало чайники, стоимость которых составляет от 487 до 7880 руб. Для анализа использовались модели 23 производителей (Россия, Китай, Польша и Турция). Эксперты кипятили воду, оставляли ее на 12 часов и после этого снова нагревали.