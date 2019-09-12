Сегодня день рождения председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой

Ее поздравляет советник президента, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов:

— Дорогая Элла Александровна! Вы ворвались в общественную жизнь нашей страны на переломе 80-х и 90-х годов как яркий, отважный и абсолютно искренний обличитель номенклатурных привилегий и защитник прав всех обездоленных. Такой же остались Вы и в знаменитом правительстве реформ, взяв на себя всегда нелегкую, а в те годы просто невыносимо тяжелую ношу министра социальной защиты населения. Вы всегда бились за правду, за справедливость, за честность, за гражданское достоинство. Вот почему Ваше назначение в 2002 году на пост председателя Комиссии по правам человека при президенте РФ было совершенно естественным. Вы не только наполнили этот консультативный институт реальным правозащитным содержанием, но и добились включения вопросов развития гражданского общества в сферу его компетенции. Так Вашими трудами был создан СПЧ, все члены которого чтут Вас как его основателя. Вы и в дальнейшем не свернули со своего правозащитного пути — и в качестве общероссийского омбудсмена, и на нынешнем посту председателя ЦИК России. Удачи Вам, дорогая Элла Александровна, на Вашем жертвенном пути, здоровья, сил — духовных и физических. А еще любви и понимания всех, чьи чувства Вам небезразличны.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»