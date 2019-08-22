Пробежала искра

У лизинговой компании «КамАЗ» пытаются отсудить 22,9 млн руб. компенсации за ущерб от пожара, якобы вызванного возгоранием принадлежащего ей автобуса «НефАЗ». Истцом является казанский перевозчик «Байлык №3» депутата Госсовета Татарстана Руслана Юсупова, утративший диспетчерскую и гаражный бокс, в котором находилось воспламенившееся транспортное средство. Вторым ответчиком выступает производитель автобуса — автозавод «НефАЗ»: истец, ссылаясь на экспертизу, утверждает, что возгорание произошло из-за неисправности автобуса. ЛК «КамАЗ» в ответ говорит о нарушении требований пожарной безопасности в гараже.

Арбитражный суд Татарстана начал рассматривать дело по иску ООО «Байлык №3» к АО «Лизинговая компания «КамАЗ» и ПАО «НефАЗ» (оба предприятия подконтрольны ПАО «КамАЗ») о взыскании убытков в размере 22,9 млн руб.

• Единственным учредителем ООО «Байлык №3» является депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Руслан Юсупов. Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2017 года прибыль компании составила 16,7 млн руб. «Байлык №3» занимается автобусными перевозками по маршрутам №11 и №43 в Казани. В настоящее время компания использует восемь газовых и 16 дизельных «НефАЗов», взятых в лизинг у ЛК «КамАЗ».

Причиной судебного разбирательства стал пожар, произошедший в конце прошлого года в гаражном боксе компании «Байлык №3». Тогда сгорела диспетчерская и гараж истца, где находился принадлежащий лизинговой компании автобус «НефАЗ».

От истца на первом заседании по иску никто не присутствовал. В дело включено заключение экспертизы, проведенной ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы» в рамках расследования уголовного дела о пожаре. Экспертиза установила, что огонь возник из-за неисправностей в электропроводке автобуса, вызвавших короткое замыкание, рассказал “Ъ” владелец ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов.

В момент происшествия транспортное средство находилось в лизинге у казанского ООО «Агромир», которое арендовало гараж у «Байлык №3». Одновременно огонь уничтожил автобус «МАЗ» и автопогрузчик, принадлежавшие «Агромиру». Компания привлечена к делу в качестве третьего лица.

Именно «Агромир» должен отвечать за причиненный ущерб, заявил на судебном заседании главный юрисконсульт лизинговой компании Евгений Потапов. Экспертиза, проведенная ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Татарстан» по инициативе ответчика, установила, что ООО «Агромир» нарушило правила пожарной безопасности, сказал господин Потапов. Суду он сообщил, что причиной пожара стало возгорание внутри бытовки, находившейся в гараже. Образцы для исследования были отобраны с разрешения арендатора помещения, отметил он. «Лобовое стекло вытекло наружу, потому что там было наибольшее пламя. Согласно схеме расположения автобуса и бытового помещения, огонь пришел именно с лобовой части автобуса»,— пояснил господин Потапов, добавив, что в бытовке найдены остатки трубчатого электронагревателя.

Евгений Потапов в беседе с “Ъ” отверг претензии перевозчиков к оснащению «НефАЗов». «Нужно лучше обслуживать технику»,— сказал он.

Господин Юсупов заявил “Ъ”, что бытовки в гаражном боксе не было. Также он усомнился в доводах ответчика: «После того как весь автобус сгорел и все балки попадали, говорят, что там лежит кипятильник с обугленными проводами. Бред! Это явная подделка». «На нашу охраняемую территорию эксперт не приезжал»,— заверил он.

Оперативно связаться с гендиректором «Агромира» Владимиром Капитоновым не удалось.

Из материалов Арбитражного суда известно, что лизинговой компании «КамАЗ» за сгоревший автобус полагается около 7 млн руб. компенсации от страховой компании.

Суд вправе назначить свою экспертизу по делу, отмечает юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Марина Филиппова. «Если же будет установлено, что причиной пожара является не автобус, а, например, возгорание в бытовке, либо причину пожара достоверно установить не получится, то в иске должно быть отказано»,— считает госпожа Филиппова.

«Было бы странным, если бы производитель согласился с выводами экспертизы, поскольку в перспективе это могло быть для него чревато возникновением финансовых и имиджевых рисков»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Он считает, что решение суд вынесет на основании еще одной экспертизы, которую сам назначит.

Александр Шакиров