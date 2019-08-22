Экс-гендиректор «Еврохима» стал бывшим акционером

Экс-глава «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, ушедший год назад с этого поста, полностью расстался с компанией, продав 10% принадлежавших ему акций. Полученные от сделки $785 млн бизнесмен может вложить в новые проекты, например в машиностроительный завод «Урал», которым он управляет. Эксперты считают ситуацию логичной, так как бывшему топ-менеджеру нет смысла сохранять миноритарный пакет без возможности влиять на развитие компании.

«Еврохим» в среду сообщил, что головная компания группы EuroChem Group AG выкупила 10% своих акций у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является экс- гендиректор компании Дмитрий Стрежнев. Остальные 90% бумаг принадлежат Дмитрию Мельниченко. Таким образом, бывший CEO «Еврохима» полностью вышел из капитала крупнейшего в России производителя минудобрений. Сумма сделки составила $785 млн, сообщила компания. Каким образом она рассчитывалась, в группе, которая является непубличной, не пояснили. Но эта сумма выше прибыли компании за 2018 год ($538,5 млн) и составляет почти половину ее EBITDA в $1,517 млрд.

В «Еврохиме» “Ъ” сообщили, что группа не намерена перепродавать пакет на открытом рынке. Выкупленные у Дмитрия Стрежнева акции останутся на балансе компании в качестве казначейских и «будут рассматриваться как дополнительный источник ликвидности в будущем». Финансировалась сделка за счет заемных и собственных средств.

Дмитрий Стрежнев покинул компанию в июне 2018 года. До этого он занимал пост главы «Еврохима» 15 лет, с 2004 года по июнь 2018-го. О том, что господин Стрежнев вошел в акционерный капитал компании, она сообщила в 2007 году, но тогда размер пакета не раскрывался. К 2008 году экс-глава «Еврохима» владел 5% акций, в 2011 году увеличил долю до 7,8%. В 2015 году ему принадлежало уже 10% акций.

Как сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, акционеры договорились о продаже пакета господина Стрежнева еще год назад, когда он покидал свой пост, но расчет стоимости акций занял длительный срок. Один из источников “Ъ” отмечает, что экс-гендиректор сам предложил выкупить его долю, так как ему потребовались деньги на другие бизнес-проекты. Связаться с самим господином Стрежневым не удалось.

Сегодня бизнесмен занимается развитием ряда машиностроительных предприятий, основное из которых автомобильный завод «Урал». В конце 2018 года стало известно, что Дмитрий Стрежнев выкупает его у группы ГАЗ Олега Дерипаски. Актив хорошо знаком господину Стрежневу — в 2001 году он был директором холдинга «Руспромавто», который выкупил «Урал» после приватизации. Но, по данным СПАРК, сейчас завод по-прежнему принадлежит группе ГАЗ. На рынке “Ъ” пояснили, что «это формальности» и предприятие находится под полным управлением структур Дмитрия Стрежнева. В группе ГАЗ ситуацию комментировать не стали.

Глава совета директоров TopContact Артур Шамилов отмечает, что продажа доли топ-менеджерами при уходе из компании — распространенная практика. Если партнер перестает влиять на работу компании, то логично, что он фиксирует свой интерес в бизнесе. Если компания публичная, стоимость выкупаемого пакета проще рассчитать, говорит он. В случае с частными компаниями единой практики нет, отмечает эксперт, но акционеры либо изначально подписывают соглашение, где описываются условия возможного выхода из капитала компании, либо привлекают оценщиков для определения справедливой стоимости. В частности, может быть использована формула цены с привязкой к финансовым показателям актива, например к EBITDA, добавляет он.

Ольга Мордюшенко