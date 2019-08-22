АктивКапитал Банк вернулся к «Возрождению»

Апелляционный суд по требованию конкурсного управляющего АО «АктивКапитал Банк» (АКБ, АК Банк) — Агентства по страхованию вкладов — вернул банку право требовать долг в размере более 200 млн руб. по двум кредитным договорам с АО «Возрождение». За несколько недель до отзыва лицензии АКБ уступил право ООО «Биар», зарегистрированному в Москве. Как удалось доказать АСВ, соглашение не соответствовало рыночным условиям. Сделка предусматривала пятилетнюю рассрочку оплаты, а также не была согласована с правительством банка.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вернул АктивКапитал Банку реализованное ранее ООО «Биар» право требовать возврата долга с АО «Возрождение» в размере более 200 млн руб. Сделка была совершена за две недели до отзыва у АКБ лицензии на осуществление банковской деятельности. И, как сказано в материалах дела в электронной картотеке суда, не соответствовала рыночным условиям. По заключенному соглашению, «Биару» предоставлялась рассрочка оплаты сроком на пять лет. Также сделка была не согласована с правлением банка.

• АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК- Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19%), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Кредитная организация работала на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Несколько последних лет банк демонстрировал убытки. По данным АСВ, в реестр требований кредиторов включено порядка 23 млрд руб.

Регулятор отозвал лицензию у самарского банка 29 марта 2018 года. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ.

В мае прошлого года суд признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство. После проверок арбитражным управляющим в правоохранительные органы поданы заявления по ч. 4 ст. 159, по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.

По данным «Спарк-Интерфакс», компания «Биар» зарегистрирована в Москве. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным собственником «Биара» указана Елена Попова. В списке бывших владельцев: Александр Краснов и Юлия Жарких. Александр Краснов является владельцем самарских ООО «Долина успеха» и ООО «Тотал групп». Финансовая отчетность «Биара» не раскрыта.

Как отмечает юрист, генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов, АСВ оспаривает все подозрительные сделки должника. «К таким относятся сделки, например, направленные на причинение имущественного вреда кредиторам; нарушающие очередность удовлетворения требований. Если при анализе сделок конкурсный управляющий или кредитор приходят к выводу, что сделка имеет признаки недействительности, то это является основанием для обращения в суд», — говорит Павел Герасимов.

Руководитель департамента банкротства юридической фирмы «Бизнес-Гарант» Александр Огиванов добавляет, что одной из важнейших задач конкурсного управляющего является формирование конкурсной массы должника. В целях реализации данной задачи конкурсный управляющий наделен правом оспаривать сделки, совершенные должником в период подозрительности, то есть за последние три года. «В рассматриваемом споре конкурсный управляющий оспаривал сделки, как сделки, совершенные с неравноценным встречным исполнением, т.к. сделка была совершена за один месяц и три дня до даты возбуждения дела о банкротстве банка»,—­ ­пояснил юрист.

АСВ продолжает оспаривать ряд других сделок банка по уступке прав требования с ООО «ПФО Траст», ООО «Альпен Тек» и ООО «Спец Альянс».

Алена Смирнова