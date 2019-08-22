Бюджет выписали из стационара

После проверки расчетной стоимости строительства нового детского центра в составе онкологического кластера Нижегородской области цена объекта существенно снизилась: вместо заявленных 1,8 млрд руб. проект обойдется в 852 млн. При этом параметры детского онкоцентра сохранятся. Изначальное завышение стоимости в минздраве региона объяснили некорректностью расчета, сделанного на основе оценки строительства похожего объекта в Краснодаре. Сокращением затрат остались недовольны депутаты законодательного собрания, опасающиеся, что оно повлечет отказ от строительства детского онкоцентра, как это произошло с центром ядерно-лучевой медицины.



Комитет законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам в среду заинтересовался причинами сокращения затрат на строительство нового детского онкоцентра на базе областной детской клинической больницы. Напомним, стационар на 82 места с гематологическим отделением и операционными для трансплантации костного мозга должен стать частью онкологического кластера стоимостью 8 млрд руб. с отделением для взрослых на 420 мест и центром ядерно-лучевой терапии, который планировалось построить в сотрудничестве с «Росатомом». Создание кластера как важного шага для борьбы с раком губернатор Глеб Никитин анонсировал в 2018 году после встречи с главой Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александром Румянцевым. Все объекты нового центра планировали сдать к 2021 году, но из-за нехватки средств строительство отложили до 2024-го. ­Сейчас на реализацию проекта в областном бюджете заложено 657,4 млн руб. (­основные затраты возьмет на себя федеральный бюджет), но финансирование детского отделения уже на стадии проекта сократилось со 180 млн руб. до 35 млн руб. На это обратили внимание депутаты регионального парламента, заподозрив областное правительство в решении отказаться от реализации проекта. «У меня такое ощущение, что мы закрыли тему строительства областного центра. Почему стоимость проекта подешевела вдвое?» — поинтересовался депутат-коммунист Роман Кабешев.

Причиной сокращения затрат на проектирование детского центра замминистра здравоохранения Нижегородской области Мария Волчкова назвала удешевление самого объекта. Она рассказала, что при подготовке техзадания ГБУ «Нижегородстройзаказчик» ориентировалось на параметры уже существующего детского онкогематологического центра в Краснодаре, взятого за основу в нижегородском проекте. По нему ориентировочная стоимость онкоцентра на базе детской областной клинической больницы оценивалась в 1,8 млрд руб., но после разработки проектной документации оказалось, что объект можно построить за 852 млн руб. Соответственно, сократилась и стоимость проектирования, пояснила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. «На самом деле в нем не будет научного блока, а будет, как изначально планировалось, онкологический центр лечения детей. На базе областной детской больницы будет построен новый корпус. Характеристики объекта не изменились», — сообщила госпожа Сулима.

Как уточнили в минздраве, строительство пятиэтажного корпуса площадью 17 тыс. кв. м с подвальными и техническими помещениями ориентировочно начнется в 2021 году на участке площадью 10 га. Стационар рассчитан на 82 места, из которых по 36 мест займут онкологическое и гематологическое отделения, реанимационное отделение и отделение трансплантации. Также в составе детского центра запланирована поликлиника, способная принять до 120 пациентов в день.

Роман Кабешев продолжал негодовать по поводу того, что будет построен просто очередной «корпус для коек». «Изначально планировалось, что будет построен крупный онкологический центр в сотрудничестве с "Росатомом" и его экспериментальными технологиями лечения этого заболевания. Я знаю, какие великолепные онкологические центры в Татарстане и других российских регионах. У нас ничего подобного и близко нет», — возмущался господин Кабешев.

Вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина посоветовала правительству разобраться, кто и почему подписывал документы, по которым стоимость детского онкоцентра выросла на миллиард, и потребовала скорректировать бюджет. Она поинтересовалась у министерства здравоохранения, хватит ли заявленных 82 мест в стационаре для пациентов, учитывая рост заболеваемости в регионе. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в Нижегородской области на данный момент на онкологическом учете стоят 530 детей до 14 лет. Мария Волчкова ответила, что при согласовании потребностей в Минздраве РФ рекомендовали строить отделение на 60 мест, но с учетом негативной динамики число детских коек в запланированном центре в нижегородском министерстве решили увеличить. Председатель комитета Надир Хафизов посетовал, что ситуация с заболеваемостью раком в регионе — «одно из больных мест» (в 2018 году общий показатель вырос на 3,2%), и спросил, будет ли построен обещанный научный центр на базе детского отделения. Депутатам ответили, что детский онкоцентр войдет в состав взрослого с научным отделением в Новинках, проект которого уже подготовлен и в ближайшее время отправится в Главгосэкспертизу.

Владимир Зубарев