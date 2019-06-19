Региону расставили онкомаркеры

В Нижегородской области число состоящих на учете онкобольных в 2018 году выросло почти на 3% по сравнению с 2017 годом и составило 99,76 тыс. человек. Показатель заболеваемости раком в регионе один из самых высоких в Приволжском федеральном округе: в расчете на 100 тыс. населения — 3077 ­человек. Выше только у Мордовии, которая заняла по этому показателю второе место в стране. Рост количества учтенных пациентов в областном минздраве объясняют увеличением выявляемости онкозаболеваний и выживаемости больных.



Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена (филиал ­ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) опубликовал исследование о состоянии онкологической помощи населению России в 2018 году. Как следует из опубликованного материала, в Нижегородской области в 2018 году на учете состояло 99,76 тыс. больных раком, что на 2,87% больше, чем в 2017 году. Из них 15,6 тыс. человек проживали в селах. Рост количества пациентов, состоящих на учете, обусловлен как ростом выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических больных, рассказали “Ъ-Приволжье” в министерстве здравоохранения области.

Индекс накопления антигенов в целом по региону вырос с 6,7 единиц в 2017 году до 7,1 в 2018-м, а летальность исходов от онкозаболеваний снизилась с 5,3% в 2017 году до 4,8% в прошлом. В минздраве это объясняют «ростом выявляемости онкологических заболеваний при прохождении диспансеризации определенных групп населения».

По данным института, в 2017 году от рака в Нижегородской области умерли 5874 человека, в том числе 3179 мужчин и 2695 женщин. Статистику по 2018 году в институте еще не подвели, сообщили там “Ъ-Приволжье”.

Заболеваемость раком на 100 тыс. населения в 2018 году в Нижегородской области составила 3077 человек и выросла на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. В ПФО лидером по заболеваемости раком на 100 тыс. населения оказалась Мордовия с показателем 3295 человек на 100 тыс. населения. Республика по этому показателю заняла второе место в стране.

В 2018 году в Нижегородской области от злокачественных образований умерли 802 человека, не состоявших на учете, что вдвое больше, чем в 2017 году (397). Посмертно диагноз установили 744 из них, в 2017 году — 397.

Отказались от лечения рака в 2018 году 178 жителей области, в том числе 67 человек с заболеваниями первой и второй стадии. Противопоказания к лечению имели 707 человек. В 2017 году отказались лечиться 183 человека, в том числе 58 находились на первой и второй стадии рака. Противопоказания к лечению имели 643 человека.

В 2018 году в регионе было зарегистрировано 15,29 тыс. злокачественных новообразований (15,62 тыс. в 2017 году). Из них 20,6% на четвертой стадии заболевания (19,3% в 2017 году), 18% — на третьей (20,7% в 2017 году), 25,4% — на второй (26,7% в 2017 году), 31,8% — на первой (29,8% в 2017 году).

Впервые диагноз «рак» был поставлен 13,97 тыс. жителей области, что на 4% меньше, чем в 2017-м. При этом на 6,4% выросло количество онкозаболеваний выявленных активно — во время обследований, независимо от наличия или отсутствия у пациента признаков болезни. Таким способом в прошлом году рак диагностировали у 4 тыс. человек. Этот показатель один из самых высоких в Приволжском федеральном округе (ПФО), выше только в Татарстане — 4,16 тыс. Рост показателя связан с увеличением выявления заболеваний на первой-второй стадиях у пациентов с визуальными локализациями, сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном минздраве.

Летальность на первом году с момента установки диагноза сократилась с 23,5% в 2017 году до 20% в 2018-м. Снижение этого показателя в министерстве объясняют своевременностью диагностики онкопатологии, увеличением применения высокотехнологической помощи, внедрением новых технологий (рентгенохирургии, радиохирургии, стереотаксиса), а также снижением показателя поздней диагностики (пациенты с IV стадией злокачественного новообразования).

На конец 2018 года в Нижегородской области на учете стояли 530 детей до 14 лет (502 в 2017 году) больных раком, в том числе более пяти лет состояли на учете 254 ребенка (232 в 2017 году). Показатель онкологической заболеваемости у детей увеличился из-за синхронизации баз данных областного клинического онкологического диспансера с детскими больницами и своевременности постановки на учет заболевших детей, сообщили в министерстве. Летальность у детей, больных раком, в Нижегородской области в прошлом году составила 1,9% против 1,4% в 2017-м.

Всего в прошлом году были взяты на учет с впервые установленным диагнозом 72 ребенка до 14 лет, в 2017 году — 58 детей. Из них четвертая стадия рака была обнаружена у 6,9% детей, показатель смертности у детей с впервые диагностированным раком оказался аналогичным. В 2017 году рак на четвертой стадии был выявлен у 3,4% детей с впервые установленным диагнозом, а летальность составила 5,8%. Третья стадия рака в прошлом году впервые была диагностирована у 11% детей (12% в 2017 ­году), вторая — у 23,6% (13,8% в 2017 году), первая — у 8,3% (13,8% в 2017 году). В 2017 году стадия рака не была установлена у 56,9% детей, в 2018 году — у 50%.

Александра Викулова