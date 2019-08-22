«Аркаде» постучали в квартиры

Арбитражный суд Саратовской области принял решение ввести наблюдение в отношении ООО «Группа компаний „Аркада“», которое контролирует бывший депутат Саратовской городской думы Алексей Березовский. Суд признал требования кредитора КБ «БФГ кредит», которые изначально составляли более 2 млрд руб., частично обоснованными. В реестр требований включен долг в 370 млн руб. Господин Березовский утверждает, что долг можно погасить, реализуя квартиры, находящиеся в залоге у банка, и процедура наблюдения будет этому ­способствовать.

Арбитражный суд Саратовской области частично признал обоснованными требования кредитора КБ «БФГ кредит» к ООО «ГК Аркада». Изначально банк «БФГ кредит» указал, что группа компаний «Аркада» задолжала кредитной организации 2,2 млрд руб. Позже сумма требований снизилась до 2,1 млрд руб. В итоге, при введении наблюдения суд включил в реестр требований лишь 370,1 млн руб., из которых 127,5 млн руб.— основной долг, 115 млн руб.— проценты по кредиту, 127,5 млн руб.— пени. Группа компаний «Аркада» брала кредит в коммерческом банке в 2015 году под залог 81 квартиры в домах на улице 3й проезд МуленковаА.П., дома 2 и 6 (ЖК «Изумрудный»). В остальных требованиях банку было ­отказано.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа компаний „Аркада“» принадлежит Кириллу Березовскому, сыну бывшего депутата Саратовской городской думы Алексея Березовского. Руководит компанией второй сын экс-депутата Дмитрий Березовский. Однако, по информации „Ъ“, Алексей Березовский продолжает контролировать группу компаний. В состав ГК входят несколько строительных компаний: ООО «Сартехстрой», ООО «Сартехстройинвест», ООО «Аркада-С», занимающееся строительством дорог ООО «Оптимус», а также ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод».

Коммерческий банк «БФГ-Кредит», принадлежащий кинопродюсеру Юрию Глоцеру, сам находится в процедуре банкротства, в июле 2016 года Банк России лишил «БФГ-Кредит» лицензии, сейчас банк ликвидируется. В банке введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В АСВ не поясняют свою позицию по арбитражному делу, отмечая, что она «будет представлена в ходе судебного заседания».

Алексей Березовский считает, что сумма требований кредитора в ходе процесса снизится еще больше и никакого риска для строительства нет, так как ООО «ГК „Аркада“» больше не является застройщиком и занимается исключительно реализацией готовых квартир. «На производственную деятельность строительных организаций, входящих в группу компаний, это никак не влияет. Юридически никакой связи между ними нет»,— отметил он. Сам долг в 120 млн руб., со слов господина Березовского, группа компаний способна погасить, так как он «перекрывается залогом».

«Заявление о банкротстве было подано специально, чтобы в рамках наблюдения продать залоговые квартиры. Этого дела вообще не должно было быть, но АСВ три года эту недвижимость не реализовывало. Дома давно сданы в эксплуатацию, квартиры закрыты и опечатаны, они принадлежат ООО «ГК „Аркада“». Мы пытались заключить с банком мировое соглашение, чтобы нам отдали на реализацию эти квартиры и мы погасили долги, но сделать этого не удавалось»,— отметил Алексей Березовский.

Последние годы ГК «Аркада» работает в убыток, в 2016 и 2017 годах он составил 8,2 млн руб. и 5,6 млн руб. соответственно. Входящие в группу компаний строительные организации занимаются возведением ЖК «Солнечный10» в Кировском районе Саратова, 16 домов жилкомплекса «Изумрудный» в Волжском районе и ЖК «Весенняя» в Волжском районе Саратова. Компании Алексея Березовского принимали участие в строительстве саратовского перинатального центра, нескольких детских садов и школ по государственным контрактам.

Как писал „Ъ“, в октябре прошлого года единоросс Алексей Березовский досрочно сложил полномочия депутата гордумы Саратова, это произошло после критики застройщика со стороны губернатора области Валерия Радаева и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Входящее в ГК «Аркада» ЗАО «Сартехстройинвест» занималось реконструкцией стадиона «Авангард» в Саратове. Стоимость контракта составляла около 200 млн руб. Стадион должен был стать тренировочной базой российской сборной по футболу на ЧМ2018, но был сдан лишь в декабре прошлого года. Губернатор и спикер Госдумы выразили недовольство по поводу задержки сроков сдачи стадиона, после чего Алексей Березовский добровольно отказался от ­мандата.

Сергей Петунин