Дела предадут земле

Еще два бывших чиновника энгельсской администрации готовятся предстать перед судом по уголовным делам о незаконном обращении земельных участков. В настоящее время до суда дошло дело только экс-главы района Дмитрия Лобанова — сторона обвинения приступила к допросу свидетелей. Преемник господина Лобанова на посту главы района Андрей Куликов и бывший председатель комитета по управлению имуществом Сергей Рясков подозреваются в превышении должностных полномочий. Последний признал вину, другой — отрицает. Адвокаты предполагают, что бывшие чиновники энгельс­ской администрации могут выступить в судебных заседаниях друг у друга в качестве свидетелей.

В ближайшее время в Саратовской области перед судом предстанет бывший министр промышленности и энергетики региона, экс-глава Энгельсского района Андрей Куликов. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) при проведении сделок с землей в возглавляемом им районе в конце 2016 года, которые привели к отчуждению участков общей площадью 5913 кв.м и причинили ущерб муниципалитету в размере 10,14 млн руб. Вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший председатель комитета по управлению имуществом районной администрации Сергей Рясков, ему вменяется часть 1 той же статьи.

Как писал „Ъ“, следствие считает, что в ноябре 2016 года глава Энгельсского района в интересах одного из местных предпринимателей подписал незаконное постановление, на основании которого к принадлежащему некоему энгельсскому бизнесмену земельному участку были присоединены еще шесть, находившихся в муниципальной собственности. В итоге коммерсант якобы получил единый земельный участок под строительство многоэтажного жилого дома.

Изначально следствие вменяло господину Куликову еще и подделку официального документа, однако обвинение по этому эпизоду было снято.

Что касается Сергея Ряскова, то сначала ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, но позже изменили статью на превышение должностных полномочий. Как указано в материалах дела, 19 декабря 2016 года председатель комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского района заключил незаконный договор аренды муниципального земельного участка, который фигурирует в деле Андрея Куликова. Это позволило доверенным лицам предпринимателя оформить его в ­собственность.

Андрей Куликов и Сергей Рясков уже более года являются фигурантами серии уголовных дел о незаконном обращении земли в Энгельс­ском районе, основным обвиняемым по одному из дел является предшественник господина Куликова на посту главы района Дмитрий Лобанов. Господин Лобанов обвинялся в двух эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 286 УК РФ), превышении полномочий лицом, занимающим государственную должность (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 286 УК РФ), покушении на подделку документов (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 327 УК РФ), однако на сегодняшний день в Энгельсском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении него по двум эпизодам получения взяток.

Следствие считает, что господин Лобанов якобы потребовал от учредителей коммерческой фирмы предоставить бессрочный беспроцентный займ в 20 млн руб. и имущественную выгоду на сумму 5 млн руб. для покупки земельного участка и дома. За эту сумму господин Лобанов якобы обещал повлиять на должностных лиц администрации, депутатов, чтобы те предоставили компании земельный участок и разрешение на строительство нежилого здания общественного назначения.

Господа Лобанов и Куликов не признают вину в инкриминируемых им деяниях. Адвокат Дмитрия Лобанова Станислав Зайцев говорит, что уголовные дела пересекаются друг с другом. «Три эпизода, которые изначально вменяли моему доверителю, как раз касаются уголовных дел Куликова и Ряскова. Они, скорее всего, будут допрошены по нашему делу в качестве свидетелей. Так же, как и господина Лобанова, могут пригласить дать показания по делу Куликова и Ряскова. По крайней мере, он допрашивался по ним на этапе предварительного следствия»,— уточнил адвокат.

Адвокат Андрея Куликова Людмила Николина отказалась комментировать уголовное дело своего доверителя, подчеркнув лишь, что он «уверен в своей невиновности». Защитник Сергея Ряскова Карл Берсудсий отметил, что его доверитель признает свою вину. «Вышестоящее руководство сказало ему подписать документ, он подписал. Все»,— подытожил адвокат.

Марина Ковалева