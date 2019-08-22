22 августа, четверг
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

Подробно

Фото: фото правительства Саратовской области

Дела предадут земле

Бывший глава Энгельсского района предстанет перед судом

Коммерсантъ (Саратов) от

Еще два бывших чиновника энгельсской администрации готовятся предстать перед судом по уголовным делам о незаконном обращении земельных участков. В настоящее время до суда дошло дело только экс-главы района Дмитрия Лобанова — сторона обвинения приступила к допросу свидетелей. Преемник господина Лобанова на посту главы района Андрей Куликов и бывший председатель комитета по управлению имуществом Сергей Рясков подозреваются в превышении должностных полномочий. Последний признал вину, другой — отрицает. Адвокаты предполагают, что бывшие чиновники энгельс­ской администрации могут выступить в судебных заседаниях друг у друга в качестве свидетелей.


В ближайшее время в Саратовской области перед судом предстанет бывший министр промышленности и энергетики региона, экс-глава Энгельсского района Андрей Куликов. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) при проведении сделок с землей в возглавляемом им районе в конце 2016 года, которые привели к отчуждению участков общей площадью 5913 кв.м и причинили ущерб муниципалитету в размере 10,14 млн руб. Вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший председатель комитета по управлению имуществом районной администрации Сергей Рясков, ему вменяется часть 1 той же статьи.

Как писал „Ъ“, следствие считает, что в ноябре 2016 года глава Энгельсского района в интересах одного из местных предпринимателей подписал незаконное постановление, на основании которого к принадлежащему некоему энгельсскому бизнесмену земельному участку были присоединены еще шесть, находившихся в муниципальной собственности. В итоге коммерсант якобы получил единый земельный участок под строительство многоэтажного жилого дома.

Изначально следствие вменяло господину Куликову еще и подделку официального документа, однако обвинение по этому эпизоду было снято.

Что касается Сергея Ряскова, то сначала ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, но позже изменили статью на превышение должностных полномочий. Как указано в материалах дела, 19 декабря 2016 года председатель комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского района заключил незаконный договор аренды муниципального земельного участка, который фигурирует в деле Андрея Куликова. Это позволило доверенным лицам предпринимателя оформить его в ­собственность.

Андрей Куликов и Сергей Рясков уже более года являются фигурантами серии уголовных дел о незаконном обращении земли в Энгельс­ском районе, основным обвиняемым по одному из дел является предшественник господина Куликова на посту главы района Дмитрий Лобанов. Господин Лобанов обвинялся в двух эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 286 УК РФ), превышении полномочий лицом, занимающим государственную должность (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 286 УК РФ), покушении на подделку документов (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 327 УК РФ), однако на сегодняшний день в Энгельсском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении него по двум эпизодам получения взяток.

Следствие считает, что господин Лобанов якобы потребовал от учредителей коммерческой фирмы предоставить бессрочный беспроцентный займ в 20 млн руб. и имущественную выгоду на сумму 5 млн руб. для покупки земельного участка и дома. За эту сумму господин Лобанов якобы обещал повлиять на должностных лиц администрации, депутатов, чтобы те предоставили компании земельный участок и разрешение на строительство нежилого здания общественного назначения.

Господа Лобанов и Куликов не признают вину в инкриминируемых им деяниях. Адвокат Дмитрия Лобанова Станислав Зайцев говорит, что уголовные дела пересекаются друг с другом. «Три эпизода, которые изначально вменяли моему доверителю, как раз касаются уголовных дел Куликова и Ряскова. Они, скорее всего, будут допрошены по нашему делу в качестве свидетелей. Так же, как и господина Лобанова, могут пригласить дать показания по делу Куликова и Ряскова. По крайней мере, он допрашивался по ним на этапе предварительного следствия»,— уточнил адвокат.

Адвокат Андрея Куликова Людмила Николина отказалась комментировать уголовное дело своего доверителя, подчеркнув лишь, что он «уверен в своей невиновности». Защитник Сергея Ряскова Карл Берсудсий отметил, что его доверитель признает свою вину. «Вышестоящее руководство сказало ему подписать документ, он подписал. Все»,— подытожил адвокат.

Марина Ковалева


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя