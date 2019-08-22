Evraz отдал ванадий в американские руки

Как выяснил “Ъ”, американскую ванадиевую Stratcor, входящую в Evraz, купила U.S. Vanadium LLC, которая специализируется на производстве ванадия высокой чистоты. В Evraz отказываются назвать сумму сделки, отмечая, что актив продан по номиналу. По оценке отраслевых собеседников “Ъ”, стоимость оборудования Stratcor составляет «несколько сотен тысяч долларов». После продажи компании Evraz сосредоточится на ванадиевом бизнесе в России.

Покупателем ванадиевого актива Evraz в США Stratcor стала компания U.S. Vanadium LLC (USV), сообщил Vanadiumprice.com. В Evraz подтвердили эту информацию. US Vanadium производит и продает ряд ванадиевых химикатов, включая оксид ванадия высокой чистоты, применяемый при изготовлении проточных редокс-аккумуляторов (VRB). Для этого она приобретает ванадиевый концентрат у различных мировых производителей.

Холдинг Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера объявил о продаже «дочки» «третьей стороне» 8 августа. Как пояснял президент Evraz Александр Фролов, компания будет продана по номинальной стоимости. «Решение было принято исходя из того, что актив имеет довольно высокие операционные издержки,— говорил он.— При сегодняшней ситуации, когда цены на ванадий достаточно серьезным образом скорректировались по отношению к прошлому году, мы решили, что было бы более правильно от этого актива избавиться и сосредоточиться на том ванадиевом бизнесе, который у нас сегодня в основном в РФ»,— объяснял президент Evraz Александр Фролов. Собеседники “Ъ” в отрасли оценивают стоимость оборудования Stratcor в «несколько сотен тысяч долларов».

Расположенный в городе Хот-Спрингс, штат Арканзас, Stratcor производит 5,4 тыс. тонн оксида ванадия в год. Из части продукции изготавливается алюминиево-ванадиевый сплав для производителей титановых сплавов, применяемых в авиастроении и космической промышленности, другая часть используется в производстве химикатов, нефтехимикатов, газов, аккумуляторных батарей. Американский производитель ванадия вошел в Evraz в 2006 году, стоимость сделки оценивалась в $110 млн. В актив также входил южноафриканский Vametco, который был продан в 2016 году. Местная Bushveld Minerals купила 59% акций компании за $17 млн.

После продажи Stratcor ванадиевыми активами холдинга останутся «Евраз Ванадий Тула» и чешский Evraz Nikom. По итогам первого полугодия Evraz сообщил о сокращении показателя EBITDA на 22% в годовом выражении до $1,5 млрд, в том числе из-за ослабления цен на ванадий. Согласно презентации, во втором квартале года металл подешевел до $30–40 за 1 кг. Один из рыночных трендов заключается в частичном вытеснении ванадия ниобием. Однако низкие цены повышают спрос на металл со стороны производителей стали и VRB, говорится в презентации Evraz. Это может сбалансировать спрос и предложение в среднесрочной перспективе. Господин Фролов прогнозировал повышение стоимости ванадия в ближайшее время с учетом «довольно низкого» уровня запасов у потребителей.

Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка считает, что эффективность предприятия при новом собственнике будет зависеть от загрузки. В последнее время, поясняет аналитик, Stratcor работал по толлинговой системе. При новом владельце, по мнению Ирины Ализаровской, в случае избытка мощностей частично их можно использовать для переработки сырья сторонних производителей.

Евгений Зайнуллин