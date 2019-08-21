Суд в третий раз отказался признать «Центр-Инвест» кредитором-заявителем в деле о банкротстве фабрики «Мишкино»

Сегодня арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал банку «Центр-инвест» в удовлетворении кассационной жалобы на определение ростовского арбитража о введении процедуры наблюдения в ООО Кондитерская фабрика «Мишкино» (информация об этом есть в картотеке суда).

Напомним, наблюдение в «Мишкино» было введено в мае по заявлению ИП Петросьянц А.М. в связи с задолженностью в размере около 2,5 млн руб. Как ранее писал “Ъ-Юг”, «Центр-инвест» выступил против этого, указав, что по собственной инициативе формально погасил указанный долг путем внесения средств на депозит нотариуса. На этом основании банк заявил о намерении вступить в дело о банкротстве «Мишкино» в качестве правопреемника ИП, однако суд ему отказал. Законность отказа подтвердила апелляционная инстанция. При этом она удовлетворила требование о правопреемстве, заявленное фирмой «Ювента» на основании договора с ИП Петросьянц А. М. об уступке права требования к «Мишкино». Апелляционный суд вынес решение в пользу «Ювенты» потому, что она получила права на долг перед ИП почти на месяц раньше, чем «Центр-инвест». Таким образом, банк не смог получить статус кредитора-заявителя, который, как говорят юристы, позволил бы ему контролировать процедуру наблюдения через своего арбитражного управляющего. По некоторым данным, фирма «Ювента» может быть связана с известным предпринимателем Али Узденовым.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была основана в 2011 году в поселке Александровка Аксайского района. С 2013 года компания начала выпускать восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис в сахаре, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», объем производства составлял более 60 тыс. т продукции в год.

Вадим Водолазов