«Центр-инвест» остался без сладкого

Как стало известно “Ъ-Юг”, арбитражный суд отказался признавать ростовский банк «Центр-инвест» правопреемником индивидуального предпринимателя, ранее подававшим заявление о банкротстве кондитерской фабрики «Мишкино». Согласно решению суда, этот статус признан за фирмой «Ювента», которая предъявляет требования на 1,65 млрд руб. «Ювента» может быть связана с известным предпринимателем Али Узденовым. Юристы отмечают, что статус кредитора-заявителя позволит ей контролировать банкротство «Мишкино» через своего арбитражного управляющего.



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал банку «Центр-инвест» в требовании признать его кредитором-заявителем по делу о банкротстве ООО «Кондитерская фабрика “Мишкино”» (информация об этом опубликована в картотеке суда). В мае в ООО была введена процедура наблюдения по заявлению ИП Петросьянц А. М. в связи с задолженностью фабрики в размере около 2,5 млн руб. «Центр-инвест» выступил против этого, указав, что по собственной инициативе формально погасил указанный долг путем внесения средств на депозит нотариуса. На этом основании банк заявил о намерении вступить в дело о банкротстве «Мишкино» в качестве правопреемника ИП, однако суд ему отказал. Законность отказа подтвердила апелляционная инстанция. При этом она удовлетворила требование о правопреемстве, заявленное фирмой «Ювента» на основании договора с ИП Петросьянц А. М. об уступке права требования к «Мишкино». Апелляционный суд вынес решение в пользу «Ювенты» потому, что она получила права на долг перед ИП почти на месяц раньше, чем «Центр-инвест».

Из судебных документов следует, что фабрика «Мишкино» была против того, чтобы банк стал правопреемником ИП. Об отношении владельца предприятия Сергея Рызенко к переходу статуса кредитора-заявителя к «Ювенте» узнать не удалось — на телефонный звонок “Ъ-Юг” бизнесмен не ответил.

В деле о банкротстве ООО «Кондитерская фабрика “Мишкино”» банк «Центр-инвест» и «Ювента» являются крупнейшими кредиторами. Они заявили о включении в реестр требований к должнику на 2,13 млрд руб. и 1,695 млрд руб. соответственно.



По мнению юристов, их борьба за статус кредитора-заявителя обусловлена желанием назначить своего арбитражного управляющего в деле о банкротстве фабрики.

«Кредитор-заявитель получает право предложить кандидатуру управляющего по делу о банкротстве и через него контролировать банкротство. Фактически управляющий заменяет собой руководителя должника со всеми вытекающими последствиями»,— говорит юрист НЮС «Амулекс» Виктория Соколова.

«Возможность назначить удобного управляющего при наличии двух крупнейших кредиторов, имеющих фактически равные возможности, дает неоспоримые преимущества. От управляющего зависит, какой будет анализ финансового состояния должника и к каким выводам он придет, уже не говоря о том, что именно в обязанности управляющего входит оспаривание сделок, совершенных в период, предшествующий признанию организации банкротом»,— поясняет Дмитрий Клеточкин, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры».

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем ООО «Ювента» является кипрский офшор Peneus Commercial Ltd. Фирма зарегистрирована в Азове в 2007 году с уставным капиталом 10 тыс. руб., в качестве основного вида деятельности указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Генеральный директор ООО — Валентина Шамоян. На звонок “Ъ-Юг” в офисе «Ювенты» ответили, что госпожа Шамоян отсутствует. На переданную через сотрудника фирмы просьбу связаться с “Ъ-Юг” она не отреагировала.

В банке «Центр-инвест» от комментариев отказались.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что «Ювента», а также ООО «Инвест» могут быть связаны с топ-менеджером АФК «Система» Али Узденовым. «Инвест» заявляет к «Мишкино» требования на сумму порядка 532 млн руб.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была основана в 2011 году в поселке Александровка Аксайского района. С 2013 года компания начала выпускать восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис в сахаре, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», объем производства составлял более 60 тыс. т продукции в год. Согласно данным Kartoteka.ru, в 2017 году выручка компании составила 1,08 млрд руб., чистый убыток — 567,1 млн руб. Иск о банкротстве «Мишкино», поданный одним из контрагентов предприятия, был принят к производству в марте 2019 года. Через месяц фабрика остановила производство.

Вадим Водолазов