Корпоративные новости на «Ъ FM»

Чистая прибыль компании «Роснефть» по МСФО в I полугодии составила 325 млрд рублей — на 9,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период возросла на 11,2% — до 4,21 трлн рублей, показатель EBITDA составил 1,06 трлн рублей. Чистый долг и торговые обязательства компании за первое полугодие сократились на 157 млрд рублей.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал по результатам I полугодия 2019 года выплатить дивиденды в размере 15,34 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 162,6 млрд рублей. Дивидендная политика НК «Роснефть» предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.