«ЧТЗ-Уралтрак» докатился до банкротства

Областной арбитражный суд зарегистрировал иск о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (частично принадлежит корпорации «Уралвагонзавод»). Московская компания «Альфа-Металл» требует признать предприятие несостоятельным из-за долга в 5 млн руб. Еще 13 компаний в 2019 году заявили о намерении обанкротить «ЧТЗ-Уралтрак». В управлении по труду и занятости региона сообщили, что до середины октября завод собирается сократить 265 сотрудников. При этом врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на прошлой неделе уверял работников предприятия, что никаких увольнений не будет. Эксперты отмечают, российский рынок дорожно-строительной и специальной техники находится в кризисе, и Челябинскому тракторному заводу, чтобы выжить, необходимо диверсифицировать производство.



Филиал ООО «Промышленное обеспечение “Альфа-Металл”» в Каменске-Уральском (Свердловская область, занимается производством заготовок и деталей из цветных металлов) подал иск в Арбитражный суд Челябинской области о признании банкротом ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Предприятие сообщило о непогашенной кредиторской задолженности в размере 4,9 млн руб. Заседание по делу пока не назначено.

Как следует из данных в картотеке арбитражного суда, компании судились из-за этого долга с конца 2018 года. Около 5 млн руб. вместе с неустойками «ЧТЗ-Уралтрак» не выплатил по договору поставки продукции ООО «Промышленное обеспечение “Альфа-Металл”» от 12 августа 2018 года. Суд обязал предприятие рассчитаться с кредитором. «ЧТЗ-Уралтрак» обращался с ходатайством об отсрочке выплаты долга на 46 месяцев, в качестве причины указывались тяжелое финансовое положение и наличие обязательств перед другими кредиторами. Суд в удовлетворении этой просьбы отказал, апелляционная инстанция также не поддержала «ЧТЗ-Уралтрак».

Согласно информации в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц, 14 кредиторов в 2019 году направили уведомления о намерении обратиться в суд с заявлениями о признании «ЧТЗ-Уралтрак» банкротом из-за долгов.

«ЧТЗ-Уралтрак» в арбитражном суде также пытается добиться отсрочки по более крупному долгу перед московской компанией «Логистик Партнерс». Предприятие требует вернуть 6,9 млн евро за поставки по договорам лизинга. Завод ссылается на то, что сумма взыскания равняется всему зарплатному фонду, и 6 тыс. работников в случае исполнения обязательств могут остаться без денег.

Иск о банкротстве зарегистрирован на фоне слухов о грядущем сокращении штата рабочих на «ЧТЗ-Уралтрак». На предприятии, согласно информации на официальном сайте завода, работают 6 тыс. человек, 1350 из них давно трудятся в режиме неполного дня. В главном управлении по труду и занятости региона сообщили “Ъ-Южный Урал”, что завод в период с 18 августа по 8 октября собирается уволить 265 работников. Соответствующее уведомление предприятие направило в ведомство 16 августа. При этом еще 13 августа во время визита на предприятие врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер опровергал информацию об увольнениях: «Я много слышал о каких-то предстоящих сокращениях, увольнениях, сегодня руководство завода, учитывая грядущие перспективы, которые мы обсудили, заверило меня, что никаких сокращений не будет». Врио губернатора также констатировал, что завод находится в «фазе отсталого развития», и сообщил, что до начала декабря будет подготовлена концепция развития «ЧТЗ-Уралтрак».

В пресс-службе предприятия не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу банкротства и грядущих сокращений.

ЧТЗ — один из старейших заводов Челябинска, он был открыт в 1933 году, на время Великой Отечественной войны был переименован в Кировский завод наркомата танковой промышленности. Сейчас предприятие выпускает колесную и гусеничную дорожно-строительную технику (бульдозеры, трубоукладчики, фронтальные погрузчики) и комплектующие к ней. Основным акционером является корпорация «Уралвагонзавод» (входит в структуру «Ростеха»), 16% находится в собственности минимущества Челябинской области. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», 2018 финансовый год завод закрыл с чистым убытком в 1,7 млрд руб.

Финансовые трудности на ЧТЗ связаны с кризисом на рынке сбыта, который начался еще в 2014 году, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Стагнация российского рынка дорожно-строительной и специальной техники вызвана как сокращением числа строительных компаний, так и нехваткой масштабных инфраструктурных объектов. В результате замена парка устаревших машин новыми идет медленно. Их закупки снижаются, притом что иностранные поставщики с рынка никуда не ушли. Сегодня строительные и дорожные компании при приобретении бульдозеров и тракторов учитывают не только цену, но и надежность, быстроту гарантийного ремонта. Исходя из этого, российские производители зачастую проигрывают иностранным конкурентам»,— говорит господин Хазанов. Эксперт отмечает, что выходом для «ЧТЗ-Уралтрак» может стать диверсификация производства: «Завод может разнообразить линейку продукции за счет изготовления кузнечных и литейных заготовок, инструмента и штамповочной оснастки. Но точно такие же услуги могут предлагать многие предприятия, и конкуренция в этом сегменте рынка очень жесткая».

Карина Кальярова