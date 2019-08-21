Около 6 млрд рублей направят на ремонт нижегородских медучреждений до конца 2022 года

В Нижегородской области завершается разработка программы капитального ремонта медицинских учреждений на 2020-2022 годы. Предполагаемый объем финансирования составит 6 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сложившийся за долгие годы дефицит ремонта планируем закрыть либо в эту трехлетку, либо за период действия национальных проектов»,– сообщил глава региона Глеб Никитин. Напомним, национальные программы рассчитаны до 2024 года. В первую очередь планируется привести в порядок кровлю и подвальные помещения медучреждений, терапевтические и хирургические отделения.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в рамках программы капремонта больниц и поликлиник предполагалось создать индивидуальные «проблемные паспорта» для каждого объекта. О том, что в регионе идет работа над соответствующей программой, стало известно после жалоб нижегородцев на состояние помещений детского отделения Кстовской центральной районной больницы.

Анастасия Еремина