Google и Mozilla заблокировали сертификат, который Казахстан использовал для слежки

Google Chrome и Mozilla Firefox заблокировали цифровой сертификат, позволяющий правительству Казахстана расшифровывать и читать все, что пользователи печатают в браузере.

«Мы не позволим любой организации скомпрометировать персональные данные пользователей Chrome, будь то государственная или коммерческая структура. Мы внедрим защиту от этого сертификата и всегда будем принимать соответствующие меры для жителей по всему миру»,— говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном в блоге Mozilla.

Отмечается, что с помощью сертификата власти Казахстана могли перехватывать любые данные, в том числе логины и пароли. Объектом слежки в основном были посетители популярных сайтов, например Facebook, Twitter и Google. Согласно исследованию проекта Censored Planet, казахстанские интернет-провайдеры не предоставляли доступ в интернет, если пользователи отказывались установить разработанный властями сертификат на всех гаджетах.