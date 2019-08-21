Глава Мордовии наградит сотрудников МВД И МЧС, спасших пятимесячного ребенка от отца

Троих сотрудников УМВД и УМЧС в Мордовии по решению главы республики Владимира Волкова представят к высшим республиканским наградам за спасение пятимесячного ребенка от его пьяного отца. Лейтенант полиции Василий Мартынов будет награжден орденом Славы III степени, старший сержант полиции Виктор Ковальчук и подполковник внутренней службы Руслан Алукаев – медалями «За заслуги перед республикой Мордовией». Церемония пройдет в рамках мероприятия, посвященного Деню государственного флага России (22 августа), сообщает пресс-служба правительства республики.

Происшествие случилось в Саранске. Как сообщает республиканское следственное управление СК РФ, 19 августа 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался выбросить из окна квартиры на третьем этаже свою пятимесячную дочь. Ребенка от отца спасли Василий Мартынов, Руслан Алукаев и Виктор Ковальчук, которые через балкон соседей попали в квартиру отца. Ребенка передали медицинским работникам, в ближайшее время ее выпишут из больницы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство (ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). По уточненной информации, он заключен под стражу. Добавим, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Анастасия Еремина