Объявлен конкурс на проектирование фуникулера у Нижегородского кремля

Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило открытый аукцион по разработке проектной и рабочей документации для строительства фуникулера на историческом месте у стен кремля. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 27,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Победителю конкурса необходимо будет провести проектно-изыскательские работы и до 25 декабря 2019 года предоставить прошедшую государственную экспертизу документацию. Итоги аукциона подведут после 18 сентября. В техническом задании говорится, что фуникулер протяженностью 136 м будет вмещать 40 человек. Остановки предусмотрены на верхней у Северной башни кремля и на нижней площадке.

Напомним, участок под строительство фуникулера был выделен в апреле, его площадь составляет 8,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 500 млн руб. Воссоздать исторический объект рассчитывают к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.

Кремлевский фуникулер (элеватор) был открыт в Нижнем Новгороде на склоне кремля к Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году. Тогда же был запущен фуникулер по Похвалинскому съезду. Кабинки перевозили пассажиров по рельсам. Обе линии проработали до 1926 года.

Анастасия Еремина