«Технониколь» инвестирует почти 400 млн рублей в белгородский «Завод Техно»

Корпорация «Технониколь» планирует вложить в развитие завода «Техно» по производству каменной ваты в Белгороде 373 млн руб., сообщила пресс-служба компании. В текущем году новым оборудованием будут оснащены упаковочные участки двух производственных линий. Работы ведутся в рамках масштабного проекта модернизации предприятия, который стартовал после его включения в состав корпорации в 2018 году. Общий объем инвестиций составит почти 600 млн руб. Мощность завода достигнет 1,5 млн куб. м готовой продукции в год.

«В прошлом году на белгородском предприятии стартовала программа по его интеграции в структуру компании “Технониколь”, рассчитанная до 2020 года,— цитирует пресс-служба директора завода в Белгороде Алексея Фадеева.— В 2018 году обновили парк автопогрузчиков, оснастили рабочие места современной компьютерной техникой, предоставили новую спецодежду сотрудникам». Помимо модернизации упаковочных участков в 2019 году запланировано обновление производственного оборудования, установка актуальных ИТ-систем и внедрение новых бизнес-процессов.

Белгородский «Завод Техно» вошел в «Технониколь» в марте 2018 года. Выпускает более 200 наименований тепло- и звукоизоляции на основе каменной ваты (индустриальная, общестроительная, судостроительная, техническая изоляция). Продукция завода поставляется более чем в 15 регионов России, а также за рубеж.

Корпорация Технониколь — международный производитель строительных материалов и систем, включает 54 производственные площадки в семи странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира. Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб-квартиры «Технониколя» располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка производственного комплекса корпорации за 2018 год составила 94 млрд руб.

Об инициативе белгородских властей в отношении цементного холдинга читайте в материале “Ъ-Черноземье” «“Евроцемент” не проникся белгородской урбанистикой».

Ирина Лобанова