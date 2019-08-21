Минэнерго Украины предупредило о дефиците угля

Запасы угля на Украине на 20 августа на 48% ниже уровня прошлого года. «На складах украинских электростанций хранится всего 897,3 тыс. тонн угля»,— приводит «Страна.ua» данные Министерства энергетики и угольной промышленности страны. Эксперты ожидают, что дефицит угля приведет к сбоям в отоплении и энергоснабжении.

Издание уточняет, что на некоторых ТЭС «ситуация вообще катастрофическая». Согласно расчетам министерства, на Приднепровской ТЭС запасов угля хватит на четыре дня работы (10,1 тыс. тонн), на Луганской ТЭС уголь может закончиться уже завтра (3,1 тыс. тонн), на семь дней осталось угля на Запорожской ТЭС, на шесть — на Добротворской, на три — на Ладыжинской и Углегорской ТЭС, на 12 дней — на Трипольской ТЭС. А в Кривом Роге запасов нет.

Отмечается, что ситуация с нехваткой угля обсуждалась накануне на закрытом совещании у президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт в сфере энергетики и руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в беседе с изданием подчеркнул, что «если ничего не предпринимать, есть риски, что в отопительный сезон будут перебои с теплом и электричеством».

Ранее сообщалось, что экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года. В целом за полгода поставки снизились на 11,1%, до 4,9 млн тонн.

Напомним, с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. В результате, как следует из данных ЦДУ ТЭКа, в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля, либо снизили их в несколько раз.

Подробности — в публикации “Ъ” «Поставкам угля на Украину разрешили упасть».