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Корректировку проекта «коричневой» ветки метро Петербурга выполнит «Севзапинжтехнология»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заключил контракт на проведение работ по корректировке проектной документации по строительству Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское». Победителем соответствующего конкурса было объявлено ООО «Научно-Исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология"», которое выполнит эти работы за 60,1 млн рублей, сообщили в КРТИ.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет актуализировать имеющуюся проектную документацию в связи с изменением нормативной базы. Также в рамках выполнения работ проектировщик должен предусмотреть мероприятия по выполнению шумозащитных требований с включением соответствующих затрат в сметную документацию. Подготовить корректировку проекта нужно не позднее конца июня 2020 года.

Кроме этого, по итогам проведения открытого конкурса КРТИ заключил контракт с АО «Мегамейд» на выполнение инженерной подготовки территории для депо «Красносельское». Сумма контракта составляет 83,2 млн руб. Работы необходимо выполнить до 31 октября 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге отстает минимум на год. Задержка вызвана рядом бюрократических трудностей.

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