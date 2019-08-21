Михаил Савченко возглавил агропромышленное ООО «Новая слобода»

Племянник губернатора Белгородской области Евгения Савченко, курировавший ранее экономику вице-мэр Михаил Савченко стал генеральным директором белгородского ООО «Новая слобода», специализирующегося на выращивании семечковых и косточковых культур, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В июле Михаил Савчено перешел из мэрии Белгорода на пост директора по развитию сельскохозяйственного направления ООО «Сигма кэпитал», компании сына Романа Абрамовича Аркадия.

Михаил Савченко, напомним, пришел в мэрию в феврале 2018 года с поста гендиректора принадлежащего области АО «Корпорация "Развитие"», которое привлекает в регион инвестиции. Источники “Ъ-Черноземье” тогда предполагали, что Михаил Савченко может стать и мэром Белгорода. Однако в сентябре 2018 года на пятилетний срок был утвержден прежний глава администрации Константин Полежаев. Господина Савченко же понизили с первого вице-мэра до обычного зама по экономике. В марте нынешнего года мэрию облцентра возглавил бывший главный коммунальщик региона Юрий Галдун.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая слобода» зарегистрировано в конце июля 2019 года в Белгороде. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Бенефициар – Евгений Калашников.

Подробнее об тепличном проекте господина Абрамовича — в материале “Ъ-Черноземье” «Теплицы нового поколения».

Ирина Лобанова