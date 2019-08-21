В Ростовской области площадь виноградников планируют увеличить на 20%

В 2019 году хозяйства Ростовской области намерены заложить 60 га виноградников, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрия Репку.

По словам замминистра, весной виноградари заложили в регионе 30 га молодых виноградников технических сортов, что составляет 60% от целевого индикатора госпрограммы. «Осенью запланирована закладка еще порядка 30 га виноградных насаждений. По итогам года целевой показатель госпрограммы по закладке виноградников будет выполнен в полном объеме»,— приводит его слова информагентство.

По данным господина Репки, из бюджета Ростовской области на развитие виноградарства в текущем году направят 35 млн руб., что на 18% больше, чем годом ранее.

В сообщении также отмечается, что производство винодельческой продукции в январе—июне 2019 года в Ростовской области выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6% — до 212,4 тыс. дал.

Кристина Федичкина