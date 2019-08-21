Наследственное планирование: ключевые вызовы для преемственности бизнеса и семейного капитала, подходы к их решению

Дата: 24 сентября 2019 года

Место: отель «Ренессанс Самара», ул. Ново-Садова, 162в

Закрытое мероприятие Издательского дома «Коммерсантъ-Волга», посвященное теме наследственного планирования и преемственности бизнеса.

Также можно зарегистрироваться по телефону (846) 203-00-88

При участии экспертов по наследственному планированию, управлению благосостоянием, специалистов по корпоративному управлению, юристов обсудим следующие вопросы:

передача бизнеса и семейного капитала. Специфика ситуации сегодня, ключевые риски, реальные кейсы (по материалам социологических исследований, проведенных среди российских владельцев капиталов и второго поколения их семей);

наследственное планирование: основные задачи и методы их решения (от инвентаризации активов и составления завещания до плана преемственности и подготовки наследников);

как трансформировать компанию из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе.

Панель экспертов

Виктор Вяткин, бутик наследственных решений «3В Консалтинг»

бутик наследственных решений «3В Консалтинг» Илья Плотников, коллегия адвокатов «Плотников и партнеры»

коллегия адвокатов «Плотников и партнеры» Денис Хадеев, Кошелев-банк

Кошелев-банк Алексей Анищенко, центр управления благосостояния и филантропии Московской школы управления Сколково

центр управления благосостояния и филантропии Московской школы управления Сколково Алексей Станкевич, PhoenixAdvisors

Программа мероприятия

11:00–11:30. Регистрация, приветственный кофе.

11:30–14:00. Дискуссия.

14:00–14:30. Кофе-брейк, неформальное общение.

Количество мест ограничено.

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