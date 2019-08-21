Наследственное планирование: ключевые вызовы для преемственности бизнеса и семейного капитала, подходы к их решению

При участии экспертов по наследственному планированию, управлению благосостоянием, специалистов по корпоративному управлению, юристов обсудим следующие вопросы:
передача бизнеса и семейного капитала. Специфика ситуации сегодня, ключевые риски, реальные кейсы (по материалам социологических исследований, проведенных среди российских владельцев капиталов и второго поколения их семей);
наследственное планирование: основные задачи и методы их решения (от инвентаризации активов и составления завещания до плана преемственности и подготовки наследников);
как трансформировать компанию из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе.
Панель экспертов
Виктор Вяткин, бутик наследственных решений «3В Консалтинг»
Илья Плотников, коллегия адвокатов «Плотников и партнеры»
Денис Хадеев, Кошелев-банк
Алексей Анищенко, центр управления благосостояния и филантропии Московской школы управления Сколково