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Audi рассекретила универсал RS6 Avant

Компания Audi представила новое поколение флагманского «заряженного» универсала RS6 Avant.

Новый универсал оснащается 4-литровым турбированным бензиновым V8 мощностью 600 л.с. с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение новинки включены полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, активный задний дифференциал и другое оборудование.

Автомобиль, который стал первой моделью с новым дизайн-стилем Audi Sport, отличается от базового Audi A6 Avant фарами от Audi A7 Sportback, агрессивным аэродинамическим обвесом с расширенным кузовом (колея RS6 Avant на 80 мм шире, чем у обычного A6 Avant), массивными воздухозаборниками, новыми бамперами и серебристыми корпусами зеркал заднего вида.

В салоне RS6 Avant появились спортивные руль и сиденья, цифровая панель приборов обзавелась новой графикой и возможностью отображения дополнительной информации, а для отделки доступны новые сочетания материалов.

На европейском рынке продажи нового Audi RS6 Avant начнутся до конца 2019 года, а публичный дебют модели пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

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